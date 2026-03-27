ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）に行われる本拠でのダイヤモンドバックス戦を前に、珍しく報道陣に逆質問する場面があった。午後1時10分過ぎにクラブハウス入りした大谷。すると、報道陣にクラブハウスで「ムネ、打ちました？」と、同日に行われていたホワイトソックスとブルワーズの開幕戦に出場していた村上宗隆のデビュー戦が気になり、珍しく逆質問する場面があった。大谷が質問した時点で村上は2