築65年の「老朽団地」がまさかの復活かつて市営住宅として地域の暮らしを支えてきた築65年の団地が、いま新たな注目を集めている。――神奈川県横須賀市にある月見台団地だ。旧市営住宅「田浦月見台住宅」は1960年から歴史を紡いでいたが、建物の老朽化に伴い2020年に公営住宅としての役割を終えていた。道路幅員の制限から新築ができない「再建築不可エリア」に位置していることもあり、不動産活用の観点では厳しい条件を抱えてい