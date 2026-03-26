image: generated at whisk AIチップ界の帝王が、自信満々に「次の時代のChatGPT」にご指名です。Nvidia（エヌビディア）のCEOであるジェンスン・フアン氏がインタビューで「毎朝使っているよ」と語ったのが「OpenClaw（オープンクロー）」。聞いたことがない人もいるかもしれませんが、それも仕方ない。だって、世に出たのはほんの数カ月前の話なんです。「これは人類史上、最大規模でもっ