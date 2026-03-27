北朝鮮当局が中朝国境地域を中心に観光事業の全面的な再稼働に乗り出し、外貨確保に総力を挙げているという。中国人観光客の誘致を本格化せよとの指示が下されたことで、事実上、新型コロナウイルス対策で停止していた「観光の門戸開放」に向けた段階に入ったとの見方が出ている。韓国の独立系メディア・サンドタイムズは25日、北朝鮮の内閣が最近、咸鏡北道や両江道など中国との国境に接する地域の外事部門に対し、観光活性化のた