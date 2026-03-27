「帰化」要件厳格化のイメージ法務省は27日、外国人が日本国籍を取得する「帰化」の審査を4月1日から厳格化すると発表した。居住期間を「5年以上」とする要件を、運用上は「原則10年以上」に見直し、納税や社会保険料の納付を確認する期間を拡大する。高市早苗首相の指示を受け、厳格化を検討していた。国籍法は、帰化には法相の許可が必要とし、要件として5年以上の居住や素行の良さ、自身や親族による生計維持などを定める。