アメリカのトランプ大統領は26日、イランに予告していた発電所への攻撃の期限を、来月6日まで延期すると表明しました。トランプ大統領「合意を懇願しているのはイランであって、私ではない。彼らは合意したがっているが、合意を実現できるか分からない。我々がそうしたいかも分からない」トランプ大統領は26日、イランが合意をしたがっていると改めて強調し、合意に応じなければ「最悪の悪夢になる」と警告しました。また、トラン