身体は楽になっても危険回避能力は低下もはや、国民病といっても過言ではない花粉症。スギ花粉の飛来がピークを迎える春先になるとテレビで花粉症薬のＣＭを見ない日はなくなるが、花粉症薬に重大なリスクが潜んでいることはあまり知られていない。医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）には花粉症薬――抗ヒスタミン薬の副作用が原因と疑われる傾眠、意識消失、交通事故などの有害事象の報告が多数寄せられているのだ。花粉が侵入す