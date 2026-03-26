タンスのゲンは3月24日に、海外で人気の子ども向けテーマベッドを日本の住まいに合わせて再設計した「HIDE-A（ハイドエー）」シリーズから、ロフトベッド「HIDE-A ARCH（ハイドエー アーチ）」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、アッシュグレー×ホワイト、ホワイト×モスグリーンの2色。価格は7万9999円。●海外で人気のテーマベッドを日本向けに再設計「HIDE-A ARCH」は