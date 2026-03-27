秋篠宮家の長男・悠仁さまが蹴鞠などを体験される写真が公開されました。【写真を見る】悠仁さま京都で蹴鞠や雅楽を体験「アリ」「ヤア」かけ声と共に宮内庁が写真公開宮内庁がきょう（27日）公開したのは、京都市で悠仁さまが蹴鞠や雅楽を体験される写真です。悠仁さまは、成年式（去年9月）を終えた報告で、明治天皇陵などを参拝するため、2月に京都を訪問。その際、悠仁さまの希望で、「霞会館」の京都支所に立ち寄られた