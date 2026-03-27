国土交通省はオートバイの希望ナンバー制を今年の10月中旬から受け付け開始すると発表しました。好きな数字を選ぶことができる希望ナンバー制は、自動車ではすでに導入されていますが、オートバイでは導入されていません。しかし、「オートバイでも好きな番号を選びたい」という声が多数寄せられていることから、国土交通省はオートバイにも希望ナンバー制を導入し、今年10月中旬からインターネットや各地の運輸支局の窓口で受け付