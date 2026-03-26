image: generated at whisk 「いつか使うかも」と放置しているガジェットが、いま突然、市場で引っ張りだこになっています。引き出しの奥で眠っている古いスマホや、捨てられずにいるスマートウォッチが「壊れていてもいいから売ってくれ！」と奪い合いになっている。これは世界規模の「半導体危機」が、あなたの家の引き出しにまで影響しはじめた、という話です。AIが火をつけた、チップ争