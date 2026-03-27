元プロレスラーの武藤敬司（63）が27日、自身のXを更新。搭乗していた航空機の中で離陸前に火災が発生したことを報告した。「昨日3/26(木)17:10羽田空港発、アメリカン航空便。飛行機が動いて飛び立つ前に、機内で座っていた人のモバイルバッテリーから出火して火災が発生。すぐに消火したけど、燃えた臭いが機内に充満。3時間そのまま待っていたが飛行機は欠航になり、翌朝の便に振替になった」と説明した。火災後の機内の