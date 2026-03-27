現地３月26日、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフの準決勝が各地で開催された。勝ち上がって北中米ワールドカップの出場を決めれば、本大会のグループステージで日本、オランダ、チュニジアと同じF組に入る注目のパスBでは、スウェーデンがウクライナと対戦。ヴィクトル・ヨケレスがハットトリックの活躍を見せて３−１で快勝した。一方、アルバニアと対戦したポーランドもエースのロベルト・レバンドフスキとピオト