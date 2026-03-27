広島市の松井市長は、JR西日本と広島駅周辺のまちづくりに向けた協定を結び新アリーナの建設を前向きに検討していく考えです。新アリーナは広島駅北口のJR所有地が建設候補地となっています。コンサートなどもできる多機能アリーナの整備を目指しています。広島市とJR西日本は、新アリーナの建設構想を含む広島駅周辺のまちづくりに共に取り組むため、今月30日に連携協定を結ぶ予定です。新アリ