タレント長嶋一茂（60）が27日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。東京・豊島区のサンシャインシティ内にある「ポケモンセンターメガトウキョー」で発生した女性刺殺事件をめぐり、ストーカー規制法の法定刑について「軽いんじゃないか」と疑問を投げかけた。事件は26日午後7時15分に発生。アルバイトの女性が元交際相手の男に刺されて亡くなり、男も自身の首を切りつけて死亡した。2人は元交