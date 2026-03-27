福島県が２５日に公式サイトを更新し「ＴＯＫＩＯ課」の名称を使用しないと発表した。同じタイミングで「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」（日本テレビ系）にも変化が生じそうだ。福島県は城島茂、松岡昌宏から今後も福島の復興に協力したいという旨のメッセージを受けたことと共に「これからも、城島さん、松岡さんと福島県の関係性は変わりませんが、グループＴＯＫＩＯは解散していることから、今後は『ＴＯＫＩＯ課』という名称は