糖尿病予防には何に気をつけるといいか。肝臓外科医の尾形哲さんは「ここ10年、メタボリック症候群のリスクが一般に浸透するとともに皮下脂肪や内臓脂肪の蓄積を気にする人はだいぶ増えた。だが、本当はそれよりメタボや生活習慣病の元凶となるヤバイ脂肪がある」という――。※本稿は、尾形哲『甘い飲み物が肝臓を殺す』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yurii Yarema※写真はイメージです - 写真＝i