ヴァイオリニストの高嶋ちさ子が２７日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」に出演。過去にＮＨＫの大河ドラマから?出演オファー?があったと明かした。この日は、進行役のサバンナ・高橋茂雄と「ゆりかもめ」に乗車してロケを慣行。レインボーブリッジ付近で、高橋が「ちさ子さんって『踊る大捜査線』の『レインボーブリッジを封鎖せよ！』に出てらっしゃるんですよね？」と確認すると、高嶋は「出てます。お台場にカジノを