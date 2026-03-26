ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が3月26日に放送された。39歳のバツ2彼氏が、結婚の覚悟を決めきれない“切実なトラウマ”を打ち明け、スタジオの注目を集めた。【映像】美しすぎる彼女のビジュアル本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリア旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組。タレントの紗栄子似の爆美女・サチエ（31）から