斎藤元彦兵庫県知事の疑惑を告発した元県幹部の私的情報が漏えいした問題で斎藤氏が不起訴になったことに関し、刑事告発した大学教授が「納得できない」とのコメントを出した。検察審査会への申し立てを検討するとしている。