次期プレミアムスマホ「OPPO Find X9 Ultra」のグローバル向けが4月に発表へ！OPPO Mobile Telecommunicationsは23日（現地時間）、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける次期プレミアムスマートフォン（スマホ）「OPPO Find X9 Ultra」をグローバル向けに2026年4月に発表すると予告しています。同社ではこれまで“Ultra”モデルを中国のみで販売してきましたが、グローバル向けにも初めて投入することになります。OPPO Find X9