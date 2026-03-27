東京・池袋の「サンシャインシティ」で元交際相手の男に女性店員が刺され死亡した事件で、男は少なくとも5回にわたり女性の首などを刺していたことが捜査関係者への取材で分かった。一方的に執着心を募らせていたとみて、警視庁が詳しい経緯を調べている。過去に「復縁したかった」と話す26日夜、東京都豊島区東池袋のサンシャインシティにある「ポケモンセンター」で、店員の春川萌衣さん（21）が首などを刃物で刺され死亡し、刺