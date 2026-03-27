お笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤（57）が26日深夜、テレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）に出演。インプラント治療の費用を明かした。この日は、名倉も通っているALBA歯科の熊木淳雄理事長が登場。インプラント治療に力を入れており、「1本9万9800円」と話した。出演者からは「めっちゃ安い」「よく20万円とかって」と驚きの声が。一方、名倉は「20万円じゃない。俺、前歯、4