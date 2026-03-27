落語家の立川志らく（62）が26日、自身のXを更新。「ダウンタウンプラス」に出演すると発表した。「ダウンタウン＋に出演します。松本人志さんと7：3トーク！二人でじっくりお話をしました。松本人志さんが落語をやりたいと！」と報告。「考えてみると松本さんと差しで話すのははじめて。至福の時間でした」と記述。そして「今年は山田洋次監督、そして松本人志さんとじっくりお話が出来た。最高の2026年です」と感謝した。こ