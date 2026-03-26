東京都23区で、家庭ごみ収集の有料化が検討されている。ごみ袋1リットルあたり1円で有料化することで、ごみを減らすことを目的の1つとしている。 家庭ごみの有料化は政策としてこれまでも、23区の区長で構成する特別区長会で議論されてきた。有料化そのものは各区の判断で実施はできるが、区境は複雑で一部の区で有料になると不法投棄の可能性もあるとして、有料化する場合は「23区一斉」を想定している。現在のところ区長によっ