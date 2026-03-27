妻を亡くし孤独になった義父を支えなくてはと、始めた週1のサポート。ですが小言、比較、感謝ゼロ。積もる不満で心はすり減っていくばかり……。もしあなたが同じ立場だったら、どこで、どう線を引きますか？◆独りになった義父を手伝いに行くと秋山葉子さん（仮名・34歳／主婦）は、夫の大輔さん（仮名・37歳／会社員）と3歳の娘・美咲ちゃん（仮名）との3人暮らしです。「家から徒歩20分ほどの場所に義実家があるのですが