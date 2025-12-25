JAL系LCCの評判国際線が専門のJAL系格安航空（LCC）、ジップエア（以下、ZIP）がパイロットを囲い込む動きを見せ、業界で悲鳴が上がっている。関係者によれば、'20年に就航開始した同社には直近3年でANAグループやソラシドエア、スターフライヤーなどから約80名もの操縦士が移籍したという。競合社の幹部が憤る。「国内線のパイロットはただでさえギリギリの人員で綱渡り状態。そこに他社の国際線への引き抜きがあるのだから、たま