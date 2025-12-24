セブン‐イレブン・ジャパンは2026年1月1日、馬の形をしたナゲット「ウマなげ(こくウマバター味)5個入り」(259.20円)を全国のセブン‐イレブン店舗で数量限定発売する。「ウマなげ(こくウマバター味)5個入り」(259.20円)2026年の干支は「午(うま)」。力強く大地を蹴り、野山を駆ける馬は生命力・躍動感の象徴と捉えられ、古くから「勝負運」や「出世運」を高める動物とされてきた。そんな縁起の良い「午」にちなんだ商品で、新年の