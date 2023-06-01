中国では広東省江門市のある配車サービス運転手が、車内で「挽（ひ）きたてのあの旨（うま）さ」のコーヒーを販売していることが注目されている。配車サービスの運営会社は、ぎりぎりのところで規則違反ではないと判断できるが、客から苦情があれば運転手に違約金を科すと説明した。中国メディアの光明日報が伝えた。この車を利用したというネットユーザーの「小魚」さんによると、コーヒーを入れる器具が助手席に置かれており、席