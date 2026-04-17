160年以上の歴史を誇るフレグランスブランドロジェ・ガレから、香りを楽しむ新しいリップケアが登場♡2026年4月22日（水）より発売される「ボームアレーヴル（リップバーム）」は、オパフュメの香りを閉じ込めた贅沢なコレクション。唇をケアしながら、心まで満たされるような特別なひとときを演出します。 香りを楽しむ贅沢リップケア 価格：各3.5g2,420円（税込） 「ボームアレーヴル