静岡県の高齢夫婦の家に男3人が侵入し、手や口を縛った上で現金約1000万円を奪い逃走しました。現場近くの防犯カメラは、容疑者とみられる3人組の姿を捉えていました。■80代の夫婦、現金約1000万円奪われる事件当時の防犯カメラが捉えたのは、現場となった建物。そこへ姿を見せた不審な人物。さらに1人。また1人と出てきました。この“3人の人物”が撮影された22日午前1時ごろ、強盗事件が発生。現金約1000万円が奪われました。11