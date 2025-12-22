「第17回 明石家紅白！」場面カット 明石家さんまがNHKでくり広げる音楽特番「明石家紅白！」が、12月28日19時30分からNHK総合で放送される。17回目を迎える今回は、2025年に活躍したアーティストが大集合。【写真】「第17回 明石家紅白！」場面カット「倍倍FIGHT!」で大ブレイクし、紅白初出場を決めた CANDY TUNE。初対面のさんまと、ヒットで変わったことや、ブレイク前の苦労話で盛り上がる。「倍倍FIGHT!」の