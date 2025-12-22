

「第17回 明石家紅白！」場面カット

明石家さんまがNHKでくり広げる音楽特番「明石家紅白！」が、12月28日19時30分からNHK総合で放送される。17回目を迎える今回は、2025年に活躍したアーティストが大集合。

【写真】「第17回 明石家紅白！」場面カット

「倍倍FIGHT!」で大ブレイクし、紅白初出場を決めた CANDY TUNE。初対面のさんまと、ヒットで変わったことや、ブレイク前の苦労話で盛り上がる。「倍倍FIGHT!」のフリをやってほしいというお願いに、さんまが赤面する場面も。

日本と韓国でのミリオンヒットを達成した&TEAM。洗濯機の使い方や、料理の匂いなど、共同生活ならではの悩みをさんまに打ち明ける。実はさんまとMAKIには以前から関係が？驚きのエピソードから爆笑展開に。「ラブライブ！シリーズ」から生まれたユニット AiScReam。SNSで話題の「愛□スクリ〜ム！チャレンジ」（□は白抜きハートマーク）で、さんまや他ゲストも大盛り上がり。声優本人としての特別版「愛□スクリ〜ム！チャレンジ」も披露する。

11月発表のシングルで数々のチャート1位を獲得したMAZZEL。デビュー曲の歌詞で、“さんま”と聴こえる部分があり謝りたいというSEITOに、さんまの反応は？ダンスや歌に加え、超能力や魔法など、メンバーが驚きの特技を披露。

今年デビュー26 年目を迎えた氷川きよしは、さんまと13年ぶりの共演。新たな呼び名“KIINA．”に込めた思いを熱く語るが、なぜか爆笑トークに展開？「のどのケア方法」や「コンサート前のルーティーン」など、他ゲストからの相談コーナーも。

そして今回、本家紅白の“けん玉チャレンジ”でおなじみ、三山ひろしが特別ゲストとして登場。出演者一同で、明石家紅白だけのスペシャルなけん玉チャレンジに挑戦。さんまも驚いた意外な結果とは？

さらに、出演者の「思い出に残る紅白名場面」も紹介。子供のころの憧れの存在や、歌手を目指すきっかけとなったシーンなど、それぞれの個性あふれるエピソードと共に届ける。出演アーティスト（50 音順）・パフォーマンス曲AiScReam「愛□スクリ〜ム！」（□は白抜きハートマーク）&TEAM「Back to Life (Japanese ver.)」CANDY TUNE「倍倍 FIGHT!」氷川きよし 「限界突破×サバイバー」MAZZEL「Only You」三山ひろし「四万十川」

番組情報

第17回明石家紅白！放送：12月28 日(日) 19時30分〜20時42分 NHK総合出演：明石家さんま、AiScReam、&TEAM、CANDY TUNE、氷川きよし、MAZZELコーナーゲスト：三山ひろし