スーパーフライ級10回戦海外ボクシングで仰天のワンパンチKO劇があった。メキシコのティフアナで行われたスーパーフライ級10回戦。この日のメインイベントでWBC世界同級11位のヤヒル・フランクが、同6位のアルヒ・コルテス（ともにメキシコ）に初回KO勝ちを果たした。開始14秒での“秒殺”に「年間最優秀KO賞候補」「なんてこった!!」と衝撃が広がっている。あっという間の決着だった。開始のゴングから互いに左ジャブを1つず