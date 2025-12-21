メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県下呂市の下呂温泉合掌村では、特産品の「かなうわバット」に名前を入れるサービスが行われました。 2001年から販売されている「かなうわバット」は、ヒノキで作られた30cmほどの小さなバットです。 グリップの部分に付けられた輪が絶対に落ちないことから、合格祈願などの縁起物として人気です。 21日は下呂温泉合掌村で「かなうわバット」の発案者、河原良昭さんがバットに