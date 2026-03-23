岐阜県の航空自衛隊岐阜基地で、枯れ草火災です。 【写真を見る】航空自衛隊岐阜基地で火事 滑走路付近の枯れ草約3万5000平方メートルの他 草刈り機1台が焼ける けが人や航空機･施設の被害なし 消防や航空自衛隊によりますと、きょう午前11時半過ぎ、「基地内で枯れ草が燃えている」と自衛隊員の男性から消防に通報がありました。 けが人や航空機・施設の被害なし 消防車など7台が駆けつけ、消火にあたり、火は約3時間後