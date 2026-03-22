＜大相撲三月場所＞◇千秋楽◇22日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】「一本背負い」のような衝撃決着50キロ以上の体重差を跳ね返す、まるで柔道のような劇的な決着に館内が騒然となった。筋骨隆々な“細マッチョ”イケメン力士が、巨漢の相手を豪快に投げ飛ばした。衝撃の光景にファンからも「一本背負い決まった」「背負い投げだ」と驚きの声が殺到した。幕下五十七枚目・山藤（出羽海）が、三段目二枚目・悠錦（朝日山）を