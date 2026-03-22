岐阜県高山市の女性が投資詐欺にあっていると気づいたきっかけはＡＩでした。 警察によりますと、詐欺被害にあったのは高山市の40代の女性です。 今年1月、ＳＮＳの広告で暗号資産の投資に興味を持ちＬＩＮＥグループに参加しました。 グループには毎日のように投資の成功事例が投稿されていました。 女性は、グループの取り引きを担当するという人物が指示する個人口座に、今月13日までの間に3回