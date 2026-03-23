岐阜県は23日、勤務する県内の公立中の女子生徒にキスをしたとして、男性教諭（25）を懲戒免職処分にしたと発表した。19日付。県によると、男性は昨年11月12日、校外で会った女子生徒に学校付近の広場でキスをした。行為を認め「本当に申し訳ない」と話している。女子生徒の関係者から学校に連絡があった。男性は昨年秋ごろ、今回の生徒と2人だけでの会話を避けるよう指導を受けていたという。