23日夕方、岐阜県御嵩町にあるデイサービスの施設が入る住宅で火事があり、住宅部分に暮らす男性と連絡が取れなくなっています。警察によりますと、23日午後5時過ぎ、御嵩町上恵土のデイサービス兼住宅で、デイサービスの男性職員から「火災報知器が鳴って外に出たら2階から煙が上がっていた」と通報がありました。火は、およそ3時間半後に消し止められましたが、鉄骨2階建ておよそ600平方メートル