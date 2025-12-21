◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(21日、代々木第一体育館)フィギュアスケートの全日本選手権大会が19日始まり、3日目には女子のフリースケーティングが行われました。これは五輪代表3枠をかけた大会となっており、優勝者がまず1枠目の内定となります。この大事な大会で1位に輝いたのは、今季限りでの現役引退を発表している日本の絶対的女王・坂本花織選手。SPでも79.43をマークし1位につけていましたが、フリーでも貫