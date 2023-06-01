【プラハ＝岡田浩幸】フィギュアスケートの世界選手権は２５日、プラハで開幕し、女子ショートプログラム（ＳＰ）はミラノ・コルティナ五輪銀メダルで今大会を最後に現役を退く坂本花織（シスメックス）が、今季自己ベストの７９・３１点で首位発進した。千葉百音（もね）（木下グループ）は７８・４５点で２位、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は８位とした。女子フリーは２７日に行われる。坂本にとって、４歳から