フィギュアスケート・世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は7日（日本時間8日）、エストニア・タリンで女子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）首位の17歳・島田麻央（木下グループ）が137.01点、合計208.91点で優勝。史上初の4連覇を達成した。男子も中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が2連覇を達成しており、日本勢が2年連続で男女シングルともに制することになった。2位はハナ・バース（オー