チェコ・プラハで開催フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は現地25日、女子ショートプログラム（SP）で開幕。坂本花織（シスメックス）が、今季自己ベスト＆今季世界最高の79.31点をマークして首位発進した。演技直後の笑顔に、ファンからは様々な声が上がった。今季限りで引退する坂本にとって、この日は現役最後のSP。圧倒的な存在感で、チェコの観衆を魅了した。冒頭の3回転ルッツを決めると、ダブルアクセ