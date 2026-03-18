フィギュアスケート女子でロシアの次世代女王候補と期待されるソフィア・ゼプカ（１６）が、ミラノ・コルティナ五輪で女子＆団体で銀メダルだった坂本花織（シスメックス）への?愛?を爆発させた。ロシアメディア「スポーツ２４」は同国放送局「マッチＴＶ」に出演した際のゼプカのインタビューを伝えた。「オリンピックの女子フィギュアスケートで、気に入った選手はいましたか」と問われたゼプカは、目をキラキラさせながらこ