フィギュアスケート世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）は5日（日本時間6日)、女子ショートプログラム（SP）で初出場の16歳・岡万佑子（木下アカデミー）が69.77点をマーク。海外記者も称賛する好内容だった。「Mayuko Oka」のアナウンスで紹介されると、大きな歓声を浴びた岡。青の衣装に身を包み、冒頭からルッツ―トウループの連続3回転を綺麗に着氷させた。続くダブルアクセル