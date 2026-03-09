十代で引退を決したリウは、当時の壮絶経験を赤裸々に明かした(C)Getty Images世界女王の衝撃的な告白が波紋を呼んでいる。現地時間3月8日に米老舗誌『Rolling Stone』のインタビューに応じた女子フィギュアスケートのアリサ・リウ（アメリカ）は、自身が受けていた壮絶な指導を打ち明けた。【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井亜美の抱擁シーン先のミラノ・コルティナ冬季五輪で2つの金メダルを