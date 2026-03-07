ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子銀メダリストで、今季限りでの引退を表明している坂本花織（２５）＝シスメックス＝が７日、現役最後の大会として世界選手権（２４〜２９日、チェコ・プラハ）に出場することを明らかにした。この日、大阪市内のホテルで自身がブランド公式スポーツアンバサダーを務めるスイスの高級時計メーカー「オメガ」のイベントに出席し、「最後は世界選手権。そこでしっかり自分自身が満