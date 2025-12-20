２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表選考会を兼ねるフィギュアスケートの全日本選手権２日目（２０日、東京・国立代々木競技場）、ペアのショートプログラムが行われ?りくりゅう?こと三浦璃来、木原龍一組（ともに木下グループ）が８４・９１点で首位発進した。試合直前に三浦が左肩を脱臼する緊急事態が発生。木原は「心臓が止まるかと思った」と振り返るも、決して動じなかった。ともに過去のグランプリファイナルで脱臼