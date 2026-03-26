チェコ・プラハで世界選手権フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が25日、女子ショートプログラム（SP）で開幕。ソフィア・サモデルキナ（カザフスタン）が、66.95点をマークして12位発進した。ミラノ・コルティナ五輪では10位に入った19歳。昨年14位だった世界選手権でも、上位を狙っている。五輪でもファンの間で話題となった側転を、この日も華麗に決めた。FOD配信などで見守った視聴者も反応した。Xには